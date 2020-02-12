Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
18Умер Кирк Дуглас
18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети дают своим профессиям таинственные названия

В соцсетях стартовал забавный флешмоб.

Писатель из Великобритании Дэвид Ист написал в Twitter интересный пост, который очень быстро стал вирусным и породил новый флешмоб. В твите Ист предложил переделать название своей профессии «Редактор-корректор» на более пафосное «Я здесь, чтобы исправить то, что было нарушено». Мужчина объяснил, что первое определение вызывает у людей скуку, а второе способно заинтересовать своей мистичностью кого угодно.

«Я редактор-корректор» (Скучно. Кому это интересно. Что это вообще значит?). «Я здесь, чтобы исправить то, что было нарушено» (Таинственно. Угрожающе. Возможно, у тебя есть меч).

Пользователи Twitter быстро вдохновились этой идеей и в комментариях начали писать альтернативные и загадочные названия своей деятельности.

К примеру, пользователь Henry Gould предложил заменить «Я библиотекарь» на «Я исследую темные пещеры в поисках утраченных древних знаний», а Sarah Jayne Anderson описала профессию страхового аналитика как «Я обеспечиваю возвращение того, что было утеряно».

Новость
В соцсетях проходит «антигравитационный» флешмоб с метлами

К флешмобу присоединились и врачи. Пользователь с именем Mark Lewis, работающий онкологом, описал свою деятельность более таинственно — «Я умерщвляю неуправляемые клетки», а пользователь Joel Topf предложил заменить «нефролога» (врач, лечащий мочевыделительную систему) на более философское — «Я человек, управляющий твоим внутренним океаном».

Judicious Adams решила, что вместо скучного и непонятного контент-стратега людям лучше говорить, что она «воплощает в жизнь ваши навязчивые страсти». А политолог Daniel W. Drezne теперь будет представляться собеседникам как «Я тот, кто созерцает власть».

Кроме того, благодаря новому флешмобу «студент, изучающий окружающую среду» стал человеком, который «запечатлевает невидимый цикл энергии между всем живым и мертвым». Философ — «человек в поисках вечной мудрости», а преподаватель английского языка превратился в «толкователя древних знаний для новообращенных».

Не остались в стороне и неработающие. Так, пользовательница по имени Em-mommy brain вместо «мамы-домохозяйки» стала «матриархом во главе жилища».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Олимпийская чемпионка из России объявила о завершении карьеры
Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу
Кремль опроверг данные об идее Путина объединить РФ и Белоруссию
Драка мышей в метро попала на лучший снимок года (фото)
Фото Шарлиз Терон назвали «селфи года»
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 206
Про Китай, и немного про нас. 177
Выбор резины 143
Курение убивает 142
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Четыре фактора заражения человека раком
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
5 признаков дворянского происхождения
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Новая эпидемия: будет похуже коронавируса
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Популярный актер резко стал изгоем
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь