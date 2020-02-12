Пользователи Сети дают своим профессиям таинственные названия

Писатель из Великобритании Дэвид Ист написал в Twitter интересный пост, который очень быстро стал вирусным и породил новый флешмоб. В твите Ист предложил переделать название своей профессии «Редактор-корректор» на более пафосное «Я здесь, чтобы исправить то, что было нарушено». Мужчина объяснил, что первое определение вызывает у людей скуку, а второе способно заинтересовать своей мистичностью кого угодно.
Пользователи Twitter быстро вдохновились этой идеей и в комментариях начали писать альтернативные и загадочные названия своей деятельности.
К примеру, пользователь Henry Gould предложил заменить «Я библиотекарь» на «Я исследую темные пещеры в поисках утраченных древних знаний», а Sarah Jayne Anderson описала профессию страхового аналитика как «Я обеспечиваю возвращение того, что было утеряно».
К флешмобу присоединились и врачи. Пользователь с именем Mark Lewis, работающий онкологом, описал свою деятельность более таинственно — «Я умерщвляю неуправляемые клетки», а пользователь Joel Topf предложил заменить «нефролога» (врач, лечащий мочевыделительную систему) на более философское — «Я человек, управляющий твоим внутренним океаном».
Judicious Adams решила, что вместо скучного и непонятного контент-стратега людям лучше говорить, что она «воплощает в жизнь ваши навязчивые страсти». А политолог Daniel W. Drezne теперь будет представляться собеседникам как «Я тот, кто созерцает власть».
Кроме того, благодаря новому флешмобу «студент, изучающий окружающую среду» стал человеком, который «запечатлевает невидимый цикл энергии между всем живым и мертвым». Философ — «человек в поисках вечной мудрости», а преподаватель английского языка превратился в «толкователя древних знаний для новообращенных».
Не остались в стороне и неработающие. Так, пользовательница по имени Em-mommy brain вместо «мамы-домохозяйки» стала «матриархом во главе жилища».