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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В янтаре нашли клопа с необычно длинными усами

Эти отростки спасали насекомое от хищников.

Источник: Bao-Jie Du et al
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Ученые обнаружили в куске янтаря из Мьянмы возрастом 99 миллионов лет необычное насекомое Magnusantenna wuae с причудливыми, необычно длинными усиками, пишет Newscientist.

Они в 12,3 раза длиннее и в 4,4 раза шире головы насекомого.

Само существо, застывшее в древнем инклюзе, принадлежит к семейству краевиков. Его современные представители — разнообразные клопы, питающиеся сельскохозяйственными растениями.

Скорее всего, необычные отростки помогали клопу мелового периода маскироваться на ветках, считают исследователи из Нанькайского университета в Китае. Усики отвлекали внимание хищников от тела насекомого. Возможно также, что они могли отрастать заново.

Анна Лысенко

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