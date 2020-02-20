17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре нашли клопа с необычно длинными усами
Эти отростки спасали насекомое от хищников.
Ученые обнаружили в куске янтаря из Мьянмы возрастом 99 миллионов лет необычное насекомое Magnusantenna wuae с причудливыми, необычно длинными усиками, пишет Newscientist.
Они в 12,3 раза длиннее и в 4,4 раза шире головы насекомого.
Само существо, застывшее в древнем инклюзе, принадлежит к семейству краевиков. Его современные представители — разнообразные клопы, питающиеся сельскохозяйственными растениями.
Скорее всего, необычные отростки помогали клопу мелового периода маскироваться на ветках, считают исследователи из Нанькайского университета в Китае. Усики отвлекали внимание хищников от тела насекомого. Возможно также, что они могли отрастать заново.
Анна Лысенко