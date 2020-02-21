18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес с необычной «прической» стал профессиональной моделью в Сети
Сложно пройти мимо такого красавчика.
В соцсетях сегодня можно найти множество аккаунтов с забавными животными, но далеко не все из них могут похвастаться официальной работой модели. А вот 3-летнему
21-летняя хозяйка пса по имени Ребекка Мандей из британского города Хардвик заметила необычную прядь волос у Финли, когда ему было всего 6 месяцев. Девушка решила, что это забавно, и завела щенку
Сейчас Финли работает профессиональной
Кстати, его хозяйка Ребекка работает в приюте для животных, а потому излишки продукции для рекламы бесплатно достаются бездомным псам.
Екатерина Гура