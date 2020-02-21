Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес с необычной «прической» стал профессиональной моделью в Сети

Сложно пройти мимо такого красавчика.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В соцсетях сегодня можно найти множество аккаунтов с забавными животными, но далеко не все из них могут похвастаться официальной работой модели. А вот 3-летнему спрингер-спаниелю Финли повезло.

Статья
10 невероятно красивых кошек, которые могли бы стать моделями

21-летняя хозяйка пса по имени Ребекка Мандей из британского города Хардвик заметила необычную прядь волос у Финли, когда ему было всего 6 месяцев. Девушка решила, что это забавно, и завела щенку Instagram-аккаунт. А когда он подрос, то и его прическа стала пышной и необычной, что сделало Финли уникальным псом.

Сейчас Финли работает профессиональной Instagram-моделью. Он не только получает бесплатные лежанки, игрушки, ошейники и вкусняшки, но и зарабатывает деньги, рекламируя различные продукты для собак.

Кстати, его хозяйка Ребекка работает в приюте для животных, а потому излишки продукции для рекламы бесплатно достаются бездомным псам.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Ирина Волк стала генерал-майором полиции
«Устрашающая личность»: Шевченко получила соперника в UFC (фото)
Государство продало «Фирму Мелодия» вместе с архивом музыки
На Урале смартфоны солдат прибили гвоздями к «доске позора»
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
Фотограф повторил знаменитый снимок 33-летней давности
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 276
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 108
Весна вместо зимы 104
Насколько независимы СМИ? 93
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Бурятские врачи выходили девочку ростом с шариковую ручку В момент рождения ее вес составлял всего 500 граммов
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь