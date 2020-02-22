15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тайную жизнь губок показали в таймлапсе (видео)
Обитающие на морском дне губки ведут куда более активную жизнь, чем считалось ранее, и впервые эту «таинственную деятельность» удалось показать на видео.
Ученые из
Исследователи следили за морскими огурцами и ежами, но внезапно их удивили именно губки. Эти животные ведут прикреплённый образ жизни, не имеют настоящих тканей или органов и на первый взгляд больше напоминают растения.
Но внезапно оказалось, что они очень активны: способны внезапно менять размер, расширяться и сжиматься. Такие ритмичные сокращения могут длиться часами или даже неделями.
«Кажется, что эта глубоководная стеклянная губка чихает три дня без остановки. Раньше такое поведение никогда не наблюдалось у этих животных, скелет которых состоит из кремниевых игл», — пишут исследователи.
Обычно губки отфильтровывают воду, улавливая мелкие частицы. Открытие ученых может означать, что эти сокращения значительно влияют на круговорот питательных веществ в океане. Наблюдения команды опубликованы в Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.
Анна Лысенко