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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайную жизнь губок показали в таймлапсе (видео)

Обитающие на морском дне губки ведут куда более активную жизнь, чем считалось ранее, и впервые эту «таинственную деятельность» удалось показать на видео.

Ученые из Научно-исследовательского института Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) изучили снимки морского дна, сделанные в рамках долгосрочного исследования. В течение 30 лет камера периодически снимала одно и то же место на глубине 4 тысячи метров примерно в 220 км от берега Центральной Калифорнии.

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Исследователи следили за морскими огурцами и ежами, но внезапно их удивили именно губки. Эти животные ведут прикреплённый образ жизни, не имеют настоящих тканей или органов и на первый взгляд больше напоминают растения.

Но внезапно оказалось, что они очень активны: способны внезапно менять размер, расширяться и сжиматься. Такие ритмичные сокращения могут длиться часами или даже неделями.

«Кажется, что эта глубоководная стеклянная губка чихает три дня без остановки. Раньше такое поведение никогда не наблюдалось у этих животных, скелет которых состоит из кремниевых игл», — пишут исследователи.

Обычно губки отфильтровывают воду, улавливая мелкие частицы. Открытие ученых может означать, что эти сокращения значительно влияют на круговорот питательных веществ в океане. Наблюдения команды опубликованы в Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.

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Губка Hexactinellida
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Губка Cladorhiza mexicana

Анна Лысенко

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