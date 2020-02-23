16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции нашли руины могущественного царства
Ученые называют открытие революционным.
Группа турецких, американских и британских археологов обнаружила на юге Турции руины древнего царства, которое, возможно, завоевало Фригию, сообщает Archaeology.
Ранее не известное государство существовало с 1400 по 600 годы до нашей эры в регионе, известном как
Осмотрев находку, археологи узнали лувийское письмо, основанное на иероглифах. Лувийцами называют народ, сформировавшийся в Малой Азии в бронзовом веке. Предполагается, что предки лувийцев мигрировали с территории Балканского полуострова и заселили территорию от Эгейского моря до Киликии.
Лингвистический анализ показал, что стела была создана в конце VIII века до н.э., что совпадает со временем правления исторического Мидаса.
Фригия была могущественным царством, основанным еще во втором тысячелетии до н. э. До сих пор считалось, что государство пало в VII веке до нашей эры
Территория города, открытого археологами, составляет больше 121 га. Это делает его одним из самых больших древних городов бронзового и железного века в Турции. Скорее всего, он был столицей древнего царства. Какое название носил город, пока не известно.
Археологи надеются завершить раскопки летом 2020 года и получить ответы на многочисленные вопросы.
Анна Лысенко