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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции нашли руины могущественного царства

Ученые называют открытие революционным.

Группа турецких, американских и британских археологов обнаружила на юге Турции руины древнего царства, которое, возможно, завоевало Фригию, сообщает Archaeology.

Ранее не известное государство существовало с 1400 по 600 годы до нашей эры в регионе, известном как Туркмен-Карахоюк. Обнаружить его руины помог местный фермер. Во время углубления ирригационного канала он заметил большой камень со странными надписями и рассказал об этом ученым.

Источник: James Osborne, Oriental Institute

Осмотрев находку, археологи узнали лувийское письмо, основанное на иероглифах. Лувийцами называют народ, сформировавшийся в Малой Азии в бронзовом веке. Предполагается, что предки лувийцев мигрировали с территории Балканского полуострова и заселили территорию от Эгейского моря до Киликии.

В надписи упоминается царь государства по имени Хартапу, а также говорится о победе над царством Муска, больше известном как Фригия, «где живет царь Мидас».

Лингвистический анализ показал, что стела была создана в конце VIII века до н.э., что совпадает со временем правления исторического Мидаса.

Источник: James Osborne, Oriental Institute

Фригия была могущественным царством, основанным еще во втором тысячелетии до н. э. До сих пор считалось, что государство пало в VII веке до нашей эры из-за нашествия киммерийцев. Мидас, по преданию, не смог смириться с потерей страны и покончил с собой, выпив бычьей крови.

Источник: James Osborne, Oriental Institute

Территория города, открытого археологами, составляет больше 121 га. Это делает его одним из самых больших древних городов бронзового и железного века в Турции. Скорее всего, он был столицей древнего царства. Какое название носил город, пока не известно.

Археологи надеются завершить раскопки летом 2020 года и получить ответы на многочисленные вопросы.

Анна Лысенко

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