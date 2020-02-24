10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверы показали «психоделического» осьминога (видео)
В ролике головоногий моллюск очень эффектно меняет цвет.
Осьминоги обладают удивительной способностью изменять окраску «на ходу», приспосабливаясь к окружающей среде.
В их коже присутствуют клетки с различными пигментами. Под влиянием импульсов из центральной нервной системы они способны растягиваться или сжиматься в зависимости от восприятия органов чувств. Обычный окрас осьминога — коричневый. Если осьминог напуган — он белеет, если разгневан, то краснеет.
Когда осьминог спокойно исследует морское дно, он может переливаться красивейшими оттенками голубого, синего, песочного и фиолетового. Увидеть такие метаморфозы вблизи удается нечасто.
Но дайверам у побережья железнодорожной станции
Анна Лысенко