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10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверы показали «психоделического» осьминога (видео)

В ролике головоногий моллюск очень эффектно меняет цвет.

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Осьминоги обладают удивительной способностью изменять окраску «на ходу», приспосабливаясь к окружающей среде.

В их коже присутствуют клетки с различными пигментами. Под влиянием импульсов из центральной нервной системы они способны растягиваться или сжиматься в зависимости от восприятия органов чувств. Обычный окрас осьминога — коричневый. Если осьминог напуган — он белеет, если разгневан, то краснеет.

Когда осьминог спокойно исследует морское дно, он может переливаться красивейшими оттенками голубого, синего, песочного и фиолетового. Увидеть такие метаморфозы вблизи удается нечасто.

Но дайверам у побережья железнодорожной станции Канны-Ла-Бокка во Франции повезло. Осьминог дал рассмотреть себя во всех подробностях.

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Анна Лысенко

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