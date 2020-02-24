Рой пчел напал на полицейских в США

Примерно 40 тысяч пчел атаковали полицейских в калифорнийском городе Пасадина после того, как правоохранители приехали на вызов в дом местных жителей.
Полицейским сообщили, что одного из жителей дома ужалила пчела, и что, по видимому, рядом есть целый рой насекомых. Как только охранники порядка вместе с пожарными начали искать пчел, те сами заявили о себе.
«Я работаю в пожарной охране уже 18 лет и помню несколько инцидентов с пчелами. Но таких масштабов еще не видела», — рассказала в комментарии CNN Лиза Дердериан, сотрудница отдела общественной информации местной пожарной службы.
Пчелы ужалили семерых человек. Пятерых из них доставили в больницу из-за угрозы аллергической реакции.
В итоге с пчелами смог справиться только профессиональный пчеловод. Он опрыскал их, собрал в улей и вывез в безопасное место.
В Калифорнии распространены африканизированные пчелы — гибриды африканской пчелы с различными породами пчёл, распространёнными в Европе. Они были выведены в Бразилии в 1956 году.
В США этих насекомых называют «пчелами-убийцами». За последние 50 лет они стали причиной гибели нескольких сотен человек. По данным экспертов, чтобы получить смертельную дозу токсина, взрослому человеку среднего размера нужно около тысячи укусов этих насекомых.