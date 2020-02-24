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11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рой пчел напал на полицейских в США

Пострадали семь человек.

Примерно 40 тысяч пчел атаковали полицейских в калифорнийском городе Пасадина после того, как правоохранители приехали на вызов в дом местных жителей.

Полицейским сообщили, что одного из жителей дома ужалила пчела, и что, по видимому, рядом есть целый рой насекомых. Как только охранники порядка вместе с пожарными начали искать пчел, те сами заявили о себе.

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«Я работаю в пожарной охране уже 18 лет и помню несколько инцидентов с пчелами. Но таких масштабов еще не видела», — рассказала в комментарии CNN Лиза Дердериан, сотрудница отдела общественной информации местной пожарной службы.

Пчелы ужалили семерых человек. Пятерых из них доставили в больницу из-за угрозы аллергической реакции.
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В итоге с пчелами смог справиться только профессиональный пчеловод. Он опрыскал их, собрал в улей и вывез в безопасное место.

В Калифорнии распространены африканизированные пчелы — гибриды африканской пчелы с различными породами пчёл, распространёнными в Европе. Они были выведены в Бразилии в 1956 году.

В США этих насекомых называют «пчелами-убийцами». За последние 50 лет они стали причиной гибели нескольких сотен человек. По данным экспертов, чтобы получить смертельную дозу токсина, взрослому человеку среднего размера нужно около тысячи укусов этих насекомых.

Анна Лысенко

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27 ноября 2019© Ньюстюб
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