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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружен «двойник» янтаря

Его могли находить и раньше, но принимали за окаменевшую живицу хвойных деревьев.

Источник: University of Portsmouth

Ученые обнаружили в формации Крато в Бразилии окаменевшую камедь возрастом 110 миллионов лет, сообщает Archaeology.

Исследователи из Портсмутского университета изучали окаменелые листья растения Welwitschiophyllum и обнаружили в них тонкие полосы похожего на янтарь материала.

Это первая окаменевшая камедь из известных науке.

До сих пор считалось, что камеди не могут окаменеть так же, как живица хвойных деревьев, которая со времен верхнемелового и палеогенового периодов превратилась в янтарь. Дело в том, что камеди хорошо растворяются в воде, и предполагалось, что их попросту размывало дождями или грунтовыми водами, прежде чем они успевали затвердеть.

Поскольку окаменевшая камедь выглядит как янтарь, ученые предполагают, что в ископаемых растениях на самом деле может быть много камеди. Без химического анализа ее автоматически считают янтарем.

В ходе исследования оказалось также, что Welwitschiophyllum — одно из старейших и самых загадочных растений на планете. Его родственница вельвичия все еще растет на юго-западе Анголы и в Намибии. Выводы ученых опубликованы в Scientific Reports.

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Вельвичия

Анна Лысенко

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