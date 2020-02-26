12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен «двойник» янтаря
Его могли находить и раньше, но принимали за окаменевшую живицу хвойных деревьев.
Ученые обнаружили в формации Крато в Бразилии окаменевшую камедь возрастом 110 миллионов лет, сообщает Archaeology.
Исследователи из Портсмутского университета изучали окаменелые листья растения Welwitschiophyllum и обнаружили в них тонкие полосы похожего на янтарь материала.
До сих пор считалось, что камеди не могут окаменеть так же, как живица хвойных деревьев, которая со времен верхнемелового и палеогенового периодов превратилась в янтарь. Дело в том, что камеди хорошо растворяются в воде, и предполагалось, что их попросту размывало дождями или грунтовыми водами, прежде чем они успевали затвердеть.
В ходе исследования оказалось также, что Welwitschiophyllum — одно из старейших и самых загадочных растений на планете. Его родственница вельвичия все еще растет на
Анна Лысенко