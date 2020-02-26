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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал уморительные совпадения, которые никто не замечает

Он просто внимательно смотрит по сторонам.

Антимос Нтагас из Афин — военный, который в свободное от работы время увлекается уличной фотографией. У Нтагаса особый талант — подмечать забавные совпадения.

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За несколько лет занятий фотографией Нтагас усовершенствовал свое мастерство. Его снимки стали глубже, у них появилось двойное дно. За каждой фотографией теперь стоит неоднозначная история, социальная проблема или отдельная жизненная философия.

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Анна Лысенко

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