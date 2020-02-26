13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал уморительные совпадения, которые никто не замечает
Он просто внимательно смотрит по сторонам.
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Он просто внимательно смотрит по сторонам.
Антимос Нтагас из Афин — военный, который в свободное от работы время увлекается уличной фотографией. У Нтагаса особый талант — подмечать забавные совпадения.
За несколько лет занятий фотографией Нтагас усовершенствовал свое мастерство. Его снимки стали глубже, у них появилось двойное дно. За каждой фотографией теперь стоит неоднозначная история, социальная проблема или отдельная жизненная философия.
Анна Лысенко