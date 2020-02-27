14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети «оживили» Тверскую улицу в Москве 1896 года (видео)
Впечатляющий результат.
Видео 1896 года, на котором запечатлена Тверская улица в Москве, восстановили с помощью целого ансамбля нейросетей.
Известный ролик был снят Чарльзом Муассоном из компании «Люмьер». В нем показана ежедневная суматоха, прохожие и городской транспорт.
В новой версии видео количество кадров увеличено до 60 в секунду и улучшено разрешение каждого кадра. Нейронка позволила удалить шум и размытие. Также был добавлен цвет.
«Мне не очень нравится, как она красит, но люди просят, поэтому я включил улучшенную
Ранее Ширяев добавила звук и цвет в фильм 1911 года «Путешествие по Нью-Йорку» и улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятый в 1896 году.
Анна Лысенко