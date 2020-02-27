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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети «оживили» Тверскую улицу в Москве 1896 года (видео)

Впечатляющий результат.

Видео 1896 года, на котором запечатлена Тверская улица в Москве, восстановили с помощью целого ансамбля нейросетей.

Известный ролик был снят Чарльзом Муассоном из компании «Люмьер». В нем показана ежедневная суматоха, прохожие и городской транспорт.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новой версии видео количество кадров увеличено до 60 в секунду и улучшено разрешение каждого кадра. Нейронка позволила удалить шум и размытие. Также был добавлен цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оригинал видео, в котором ошибочно указано, что съёмка производилась в Санкт-Петербурге

«Мне не очень нравится, как она красит, но люди просят, поэтому я включил улучшенную черно-белую версию в это же видео, помимо покрашенного», — комментирует результат россиянин Денис Ширяев, который заставил поработать нейросети.

Ранее Ширяев добавила звук и цвет в фильм 1911 года «Путешествие по Нью-Йорку» и улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятый в 1896 году.

Анна Лысенко

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