17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Толстого чихуахуа посадили на диету и научили ходить
Он снова радуется жизни.
Чихуахуа по кличке Клитус, который весил целых 14 кг, вынужден был сесть на диету, чтобы снова научиться ходить, сообщает Metro.
Пес всегда был упитанным и весил около 9 кг, но к старости любимец семейной пары Остина Ли и Лоры Нортон из Флориды стал стремительно толстеть.
Вскоре 15-летняя собака попросту разучилась ходить, и ее стали возить на тележке.
Обеспокоенные хозяева отвезли питомца к ветеринару. Внезапно, по итогам полного обследования, оказалось, что у Клитуса проблемы со щитовидной железой.
Врачи разработали план спасения пожилого пса, включая лечение и строгую диету. И уже скоро их усилия увенчались успехом.
Сейчас Клитус весит немного больше 7 кг. Он забыл об ожирении, проблемах со здоровьем и снова радуется жизни.
Анна Лысенко