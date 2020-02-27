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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Толстого чихуахуа посадили на диету и научили ходить

Он снова радуется жизни.

Чихуахуа по кличке Клитус, который весил целых 14 кг, вынужден был сесть на диету, чтобы снова научиться ходить, сообщает Metro.

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Пес всегда был упитанным и весил около 9 кг, но к старости любимец семейной пары Остина Ли и Лоры Нортон из Флориды стал стремительно толстеть.

Вскоре 15-летняя собака попросту разучилась ходить, и ее стали возить на тележке.

Обеспокоенные хозяева отвезли питомца к ветеринару. Внезапно, по итогам полного обследования, оказалось, что у Клитуса проблемы со щитовидной железой.

Врачи разработали план спасения пожилого пса, включая лечение и строгую диету. И уже скоро их усилия увенчались успехом.

Сейчас Клитус весит немного больше 7 кг. Он забыл об ожирении, проблемах со здоровьем и снова радуется жизни.

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Клитус и его друг, ретривер Купер
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Анна Лысенко

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