17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница показала диснеевских принцесс в неожиданных образах
Красивые, но немного пугающие портреты.
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Красивые, но немного пугающие портреты.
Иллюстратор из Польши Марика Бонюк уже много лет рисует уникальные портреты в немного кукольном стиле. С детства Марика обожала диснеевские мультфильмы, а недавно решила переосмыслить образы знаменитых принцесс и изобразить их в своем стиле.
В итоге у нее получилось 8 объемных неожиданных портретов, показывающих принцесс в совершенно новых образах.
Екатерина Гура