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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница показала диснеевских принцесс в неожиданных образах

Красивые, но немного пугающие портреты.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Иллюстратор из Польши Марика Бонюк уже много лет рисует уникальные портреты в немного кукольном стиле. С детства Марика обожала диснеевские мультфильмы, а недавно решила переосмыслить образы знаменитых принцесс и изобразить их в своем стиле.

В итоге у нее получилось 8 объемных неожиданных портретов, показывающих принцесс в совершенно новых образах.

Екатерина Гура

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