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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток нашел на дороге в Англии загадочное существо, похожее на крокодила

Зоозащитники расстроились из-за этой находки.

Подросток из британского Уэльса обнаружил недалеко от дороги мертвое существо, которое было нечтом средним между рыбой и рептилией и обладало довольно впечатляющей пастью крокодила.

Фото неизвестного животного местным журналистам передала мама школьника Клэр, которая подтвердила, что найденное существо было настоящим — оно издавало зловонный запах, так как уже начало разлагаться, пишет Wales Online.

Снимок крокодилоподобного животного попал и в соцсети, где пользователи стали гадать, кем бы оно могло быть. В итоге объявился специалист, который определил, что странное существо — миссисипский панцирник, также известный, как рыба-аллигатор Гар, обитающая в Северной и Центральной Америке.

В Королевском обществе защиты животных подтвердили эти догадки. Они уточнили, что рыба скорее всего содержалась дома в качестве экзотического животного, а когда выросла слишком большой, ее просто выпустили в реку, после чего она погибла.

Как уточнили специалисты, эти необычные существа могут вырастать до 2 метров в длину и весить до 50 килограммов.

Зоозащитники уже обратились к местным жителям с просьбой сообщить любую информацию о возможном владельце Гара. За жестокое обращение с животным и его незаконное содержание ему может грозить тюремный срок.

Екатерина Гура

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