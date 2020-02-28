Подросток нашел на дороге в Англии загадочное существо, похожее на крокодила

Подросток из британского Уэльса обнаружил недалеко от дороги мертвое существо, которое было нечтом средним между рыбой и рептилией и обладало довольно впечатляющей пастью крокодила.
Фото неизвестного животного местным журналистам передала мама школьника Клэр, которая подтвердила, что найденное существо было настоящим — оно издавало зловонный запах, так как уже начало разлагаться, пишет Wales Online.
Снимок крокодилоподобного животного попал и в соцсети, где пользователи стали гадать, кем бы оно могло быть. В итоге объявился специалист, который определил, что странное существо — миссисипский панцирник, также известный, как рыба-аллигатор Гар, обитающая в Северной и Центральной Америке.
В Королевском обществе защиты животных подтвердили эти догадки. Они уточнили, что рыба скорее всего содержалась дома в качестве экзотического животного, а когда выросла слишком большой, ее просто выпустили в реку, после чего она погибла.
Как уточнили специалисты, эти необычные существа могут вырастать до 2 метров в длину и весить до 50 килограммов.
Зоозащитники уже обратились к местным жителям с просьбой сообщить любую информацию о возможном владельце Гара. За жестокое обращение с животным и его незаконное содержание ему может грозить тюремный срок.