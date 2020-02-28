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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

100-летняя британка готовится отпраздновать 25-й день рождения

Женщина родилась 29 февраля.

Прабабушка Хилари Дон-Фокс из британского графства Дорсет родилась в 1920-м году, но в этом году она празднует свое настоящее 25-летие. Секрет прост — британка родилась 29 февраля, а потому отмечала свой день рождение лишь раз в четыре года.

По случаю юбилея старушки, ее семья и друзья решили устроить в доме престарелых Бупы Меллоуз, где сейчас живет Хилари, грандиозную вечеринку, ведь не каждый день в их заведении празднуют 25-летие, пишет Metro.

Британка рассказала журналистам, что пережила четырех монархов и 18 премьер-министров. У нее есть две дочери, шестеро внуков и пятеро правнуков. Все они придут праздновать ее день рождения. Рассказывая о секрете своего долголетия, Хилари отметила, что главное — это семья. Ведь если будет поддержка и любовь близких, то можно пережить любые жизненные неприятности.

Екатерина Гура

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