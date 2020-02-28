100-летняя британка готовится отпраздновать 25-й день рождения

Прабабушка Хилари Дон-Фокс из британского графства Дорсет родилась в 1920-м году, но в этом году она празднует свое настоящее 25-летие. Секрет прост — британка родилась 29 февраля, а потому отмечала свой день рождение лишь раз в четыре года.
По случаю юбилея старушки, ее семья и друзья решили устроить в доме престарелых Бупы Меллоуз, где сейчас живет Хилари, грандиозную вечеринку, ведь не каждый день в их заведении празднуют 25-летие, пишет Metro.
Британка рассказала журналистам, что пережила четырех монархов и 18 премьер-министров. У нее есть две дочери, шестеро внуков и пятеро правнуков. Все они придут праздновать ее день рождения. Рассказывая о секрете своего долголетия, Хилари отметила, что главное — это семья. Ведь если будет поддержка и любовь близких, то можно пережить любые жизненные неприятности.