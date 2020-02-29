Ученые установили происхождение «Назаретской надписи»

Так называемую «Назаретскую надпись» связывают с указом римского императора Клавдия, запрещающим тревожить захоронения. В XIX веке табличка принадлежала французскому коллекционеру Вильгельму Фрёнеру. После его смерти его коллекцию приобрела Национальная библиотека Франции. В маркировке было указано, что мрамор прислан из Назарета в 1878 году.
Бельгийский профессор Франц Кумон в 1930 году предположил, что табличка может быть связана с исчезновением тела Иисуса Христа из гробницы, а указ императора Клавдия якобы был реакцией на социальные волнения, связанные с началом распространения христианства.
Позже эпиграфисты, изучающие надпись, отмечали, что греческий язык таблички больше характерен для Греции и Анатолии, но имеет мало общего с тем диалектом, на котором разговаривали в Палестине.
Историк Кайл Харпер из Оклахомского университета решил положить конец домыслам и провести анализ мрамора, из которого изготовлена табличка. Получив разрешение Национальной библиотеки в Париже, американские геохимики, провели лазерную абляцию, измерили соотношение изотопов углерода и кислорода и получили уникальный химический отпечаток мрамора.
Этот отпечаток соответствует мрамору, который добывают в небольшом карьере на греческом острове Кос у побережья Турции, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science.
Открытие ученых доказывает, что табличка прибыла не из Назарета и была изготовлена не для гробницы Иисуса Христа. Харпер и его коллеги предполагают, что артефакт был вырезан в первом веке нашей эры для правителя Коса, известного как тиран Никиас.
Согласно древнегреческому стихотворению, вскоре после смерти тирана разгневанные граждане Коса вскрыли его могилу и вытащили его останки. Римские власти могли отреагировать на беспорядки в регионе соответствующим указом.