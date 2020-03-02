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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США поймали гольца весом почти 17 килограммов

Его повесят в ресторане как украшение.

Американец Томас Найт из штата Нью-Гемпшир поймал в озере гольца весом почти 17 кг, сообщает CNN.

Он побил рекорд штата, которому больше 60 лет. В 1958 году здесь попалась на удочку рыба весом 12,7 кг.

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Чтобы приманить гольца, Найт использовал рыбу присоску (отряд карпообразных) длиной почти 28 см, потому что «крупная добыча требует крупной наживки». Невероятный улов он поместил в ящик со снегом и позвонил в Нью-Хэмпширский департамент рыболовства и охоты, чтобы задокументировать рекорд.

58-летний Найт из города Мередит более 25 лет ловил голубых тунцов на продажу. После нескольких операций на бедре он оставил этот бизнес, но все еще иногда рыбачит ради удовольствия.

Найт отдал рыбу таксидермисту. Он одолжит чучело другу, чтобы тот повесил его в своем ресторане.

Анна Лысенко

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