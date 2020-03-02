13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
После развода американка из толстушки превратилась в бодибилдера
Главное — найти моральную поддержку.
37-летняя Тара Гаррисон из города
Тара решила худеть: начала бегать пять раз в неделю и считать калории. Но муж лишь продолжал над ней смеяться, отмечая, что она никогда не станет стройнее. В итоге женщина развелась и взялась за свою цель с еще большим рвением, пишет The Sun.
Она перешла на низкоуглеводную диету и силовые тренировки.
Все эти усилия не прошли даром, и за пару лет Тара изменилась до неузнаваемости. Теперь она работает персональным тренером в тренажерном зале. Она также ведет свой блог и является мотивационным спикером. А ноги,
Екатерина Гура