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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

После развода американка из толстушки превратилась в бодибилдера

Главное — найти моральную поддержку.

37-летняя Тара Гаррисон из города Солт-Лейк-Сити с детства была крупнее своих сверстников, а потому всегда комплексовала из-за внешности. После замужества и рождения четверых детей Тара поправилась, а масла в огонь подливал ее муж, который часто оскорблял ее из-за лишнего веса.

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Тара решила худеть: начала бегать пять раз в неделю и считать калории. Но муж лишь продолжал над ней смеяться, отмечая, что она никогда не станет стройнее. В итоге женщина развелась и взялась за свою цель с еще большим рвением, пишет The Sun.

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Она перешла на низкоуглеводную диету и силовые тренировки.

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Все эти усилия не прошли даром, и за пару лет Тара изменилась до неузнаваемости. Теперь она работает персональным тренером в тренажерном зале. Она также ведет свой блог и является мотивационным спикером. А ноги, из-за которых она комплексовала всю свою жизнь, теперь стали главной ее гордостью.

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Екатерина Гура

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