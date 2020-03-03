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20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

40-летняя ирландка выглядит ровесницей своей дочери (фото)

Внешность женщины многих ставит в тупик.

40-летняя бизнес-леди и мать двоих детей из ирландского города Корк по имени Соня Магнер привлекла внимание журналистов и пользователей соцсетей своей внешностью. Дело в том, что женщина выглядит намного младше своих лет, и, когда она гуляет со своей 21-летней дочерью Рене, люди часто принимают их за сестер.

My favourite girl ❤️

Опубликовано Sonia Carson Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Соня (слева) с дочерью

Изданию Daily Mail Соня рассказала, что уже привыкла к подобный реакции окружающих на свою внешность. Как и любой женщине, ей нравятся такие комплименты.

Соня объясняет свою внешность несколькими факторами: к ним относятся хорошие гены, регулярные занятия спортом, здоровое питание, косметические процедуры, медитации и любимая работа в молодом коллективе.

" Just a Brunette and a Blonde with an unbreakable bond " ✌️❤️

Опубликовано Sonia Carson Понедельник, 21 августа 2017 г.

Немалую роль играет и ее взрослая дочь Рене. Девушка работаем стилистом и визажистом и помогает маме с макияжем и выбором гардероба. Кроме того, мама и дочь много времени проводят вместе, гуляя по магазинам и посещая кафе и рестораны. Единственное, в чем Соня не поддерживает дочь — ночные клубы. По словам женщины, она в свое время уже «нагулялась», а потому сейчас предпочитает провести время дома и пораньше лечь спать.

Happy 21st Birthday to our beautiful girl. We are so proud of you and love you so much! ❤️

Опубликовано Sonia Carson Вторник, 24 декабря 2019 г.

Екатерина Гура

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