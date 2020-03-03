My favourite girl ❤️Опубликовано Sonia Carson Воскресенье, 2 июля 2017 г.
20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
40-летняя ирландка выглядит ровесницей своей дочери (фото)
Внешность женщины многих ставит в тупик.
40-летняя
Изданию Daily Mail Соня рассказала, что уже привыкла к подобный реакции окружающих на свою внешность. Как и любой женщине, ей нравятся такие комплименты.
Соня объясняет свою внешность несколькими факторами: к ним относятся хорошие гены, регулярные занятия спортом, здоровое питание, косметические процедуры, медитации и любимая работа в молодом коллективе.
Немалую роль играет и ее взрослая дочь Рене. Девушка работаем стилистом и визажистом и помогает маме с макияжем и выбором гардероба. Кроме того, мама и дочь много времени проводят вместе, гуляя по магазинам и посещая кафе и рестораны. Единственное, в чем Соня не поддерживает дочь — ночные клубы. По словам женщины, она в свое время уже «нагулялась», а потому сейчас предпочитает провести время дома и пораньше лечь спать.
Екатерина Гура