11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крупнейшая в мире рыба подплыла к лодке туристов (видео)
Редкая удача для наблюдателей.
Группа туристов из Новой Зеландии вряд ли
«Сегодня на работе произошло нечто очень особенное, и я не думаю, что
Он опубликовал видео, на котором вплотную к лодке с 19 туристами подплывает 10-метровая китовая акула. Она спокойно проплывает рядом с судном на расстоянии вытянутой руки. Затем, под восторженные возгласы наблюдателей, скрывается в море.
Китовые акулы — крупнейшие из существующих акул, а также крупнейшие из современных рыб. Их максимальный размер достигает, по различным данным, от 13 до 20 метров.
На самом деле группа вышла в море в надежде увидеть дельфинов. Вайель отмечает, что им очень повезло, потому что увидеть китовую акулу удается крайне редко даже гидам, которые выходят в море каждый день.
Анна Лысенко