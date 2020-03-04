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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крупнейшая в мире рыба подплыла к лодке туристов (видео)

Редкая удача для наблюдателей.

Группа туристов из Новой Зеландии вряд ли когда-нибудь забудет свою морскую прогулку на катере.

«Сегодня на работе произошло нечто очень особенное, и я не думаю, что когда-нибудь забуду этот момент», — написал шкипер Ник Вайель в соцсетях.

Он опубликовал видео, на котором вплотную к лодке с 19 туристами подплывает 10-метровая китовая акула. Она спокойно проплывает рядом с судном на расстоянии вытянутой руки. Затем, под восторженные возгласы наблюдателей, скрывается в море.

Китовые акулы — крупнейшие из существующих акул, а также крупнейшие из современных рыб. Их максимальный размер достигает, по различным данным, от 13 до 20 метров.

На самом деле группа вышла в море в надежде увидеть дельфинов. Вайель отмечает, что им очень повезло, потому что увидеть китовую акулу удается крайне редко даже гидам, которые выходят в море каждый день.

Анна Лысенко

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