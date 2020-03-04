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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети делятся самыми странными причинами опозданий

Есть как реальные, так и выдуманные истории.

Источник: @andybeales

В начале марта в русскоязычном Twitter стал популярным тред об опозданиях. Пользователи делились реальными и выдуманными причинами опозданий. Некоторые из них оказались настолько неожиданными, что было сложно понять, где — спонтанная выдумка, а где — реальная история.

Многие в комментариях отмечали, что не любят опаздывать, а потому предпочитают вообще не приходить куда-то, если не успевают появиться вовремя. Также появилась отдельная категория пользователей, которые предпочитают говорить правду, а выдумывать какие-то значимые причины.

Некоторые пользователи вместо стандартных «я проспал» или «долго собирался» предпочитают сочинить историю поэффектнее.

А вот отдельная категория пользователей предпочитает не выдумывать истории, а называть забавные или философские причины своих опозданий.

Екатерина Гура

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