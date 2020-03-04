17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети делятся самыми странными причинами опозданий
Есть как реальные, так и выдуманные истории.
В начале марта в русскоязычном Twitter стал популярным тред об опозданиях. Пользователи делились реальными и выдуманными причинами опозданий. Некоторые из них оказались настолько неожиданными, что было сложно понять, где — спонтанная выдумка, а где — реальная история.
Многие в комментариях отмечали, что не любят опаздывать, а потому предпочитают вообще не приходить
Некоторые пользователи вместо стандартных «я проспал» или «долго собирался» предпочитают сочинить историю поэффектнее.
А вот отдельная категория пользователей предпочитает не выдумывать истории, а называть забавные или философские причины своих опозданий.
Екатерина Гура