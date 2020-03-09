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11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собак показали снизу на уморительных фото

Эти лапки завоевывают любовь по всему миру.

27-летний фотограф Андриус Бурба из Литвы создал серию необычных снимков собак, показав их снизу.

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Мастер снимает животных сквозь прозрачное стекло. Питомцы выглядят так уморительно, что мгновенно завоевывают сердца подписчиков Бурбы в соцсетях.

Свой проект под названием Underlook фотограф начал четыре года назад и продолжает до сих пор, работая в Кельне. За это время у него появилась масса замечательных снимков.

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Анна Лысенко

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