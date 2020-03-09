11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собак показали снизу на уморительных фото
Эти лапки завоевывают любовь по всему миру.
27-летний фотограф Андриус Бурба из Литвы создал серию необычных снимков собак, показав их снизу.
Мастер снимает животных сквозь прозрачное стекло. Питомцы выглядят так уморительно, что мгновенно завоевывают сердца подписчиков Бурбы в соцсетях.
Свой проект под названием Underlook фотограф начал четыре года назад и продолжает до сих пор, работая в Кельне. За это время у него появилась масса замечательных снимков.
Анна Лысенко