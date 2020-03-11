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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

56-летний британец выглядит ровесником своей дочери

Дедушке семерых внуков не дашь больше 30 лет.

56-летний Энди Уилкинсон из Великобритании, кажется, нашел эликсир вечной молодости. Мужчина, у которого есть трое детей и семеро внуков, выглядит на 30 лет, и его часто принимают за бойфренда его дочери. Сам Уилкинсон к такой реакции окружающих на свой возраст уже привык.

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Энди признается, что выглядит настолько молодо не только из-за генетики, но и благодаря упорной работе над собой. С 18 лет он занимается силовыми тренировками, но в 30 лет озаботился еще и качеством своей жизни в целом.

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Мужчина ведет здоровый образ жизни: не ест на ночь, ложится спать до полуночи, почти не употребляет алкоголь и старается поменьше нервничать.

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Кроме того, несколько лет назад британец оставил свою основную работу, чтобы посвятить себя спорту. Сейчас он работает персональным тренером и практически все время проводит в тренажерном зале, пишет Daily Mail.

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Своим клиентам в возрасте за 50 Энди дает простой совет, основанный на личном опыте — чтобы выглядеть молодо и привлекательно, нужно в первую очередь правильно питаться и хотя бы пару раз в неделю заниматься спортом. И, глядя на фотографии молодого дедушки, с его советами трудно не согласиться.

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Екатерина Гура

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