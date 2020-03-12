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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дружные утки из Китая стали звездами Сети (видео)

Каждое утро они встречаются с соседями и вместе идут на водоем.

В соцсетях стал вирусным ролик о дружбе китайских уток. Каждое утро компания пернатых идет к своим соседям и зовет другую компанию на прогулку к водоему. Большой утиной бандой они проходят несколько улиц (и всегда ждут отстающих при переходе дороги), а затем вместе плавают.

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Вечером они расходятся каждый по своим домам, а наутро все повторяется снова.

Екатерина Гура

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