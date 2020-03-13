12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена потерянная столица древнего царства майя
В лесу сохранились руины дворца, пирамид и древних монументов.
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Находку сделали исследователи из Брауновского и Брандейского университетов (США) в мексиканском штате Чьяпас, сообщает Heritage Daily.
Ученые обнаружили руины царского дворца, ритуальных сооружений, площадки для игры в мяч и нескольких пирамид, самая большая из которых достигает почти 14 метров в высоту.
В центре города находилась площадь, где люди собирались на церемонии. Обнаружены также десятки различных монументов с описаниями ритуалов, сражений и богов. Многие из них повреждены временем или мародерами.
Археологи вернутся к раскопкам в июне 2020 года. Команда продолжит сканировать лес с помощью лидара.
Анна Лысенко