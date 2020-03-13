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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена потерянная столица древнего царства майя

В лесу сохранились руины дворца, пирамид и древних монументов.

Источник: Charles Golden
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На юго-востоке Мексики обнаружены руины города, который может оказаться столицей царства майя Сак-Ци.

Находку сделали исследователи из Брауновского и Брандейского университетов (США) в мексиканском штате Чьяпас, сообщает Heritage Daily.

Сак-Ци было небольшим царством. Руины города намного скромнее, чем знаменитые Чичен-Ица или Паленке. Он был основан около 750 г. до нашей эры и существовал около тысячи лет.

Ученые обнаружили руины царского дворца, ритуальных сооружений, площадки для игры в мяч и нескольких пирамид, самая большая из которых достигает почти 14 метров в высоту.

Источник: Charles Golden

В центре города находилась площадь, где люди собирались на церемонии. Обнаружены также десятки различных монументов с описаниями ритуалов, сражений и богов. Многие из них повреждены временем или мародерами.

Археологи вернутся к раскопкам в июне 2020 года. Команда продолжит сканировать лес с помощью лидара.

Анна Лысенко

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