#Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК Курской АЭС
Курская АЭС поддержала #unovisionchallenge группы Little BIG, отправляющейся на Евровидение. #Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК – такого вы точно не видели! А вообще, на Курской АЭС не только танцуют, но и вырабатывают электроэнергию – и этим, пожалуй, занимаются чаще, чем танцами. За два месяца 2020 года Курская АЭС на 109 % выполнила государственное задание по выработке электроэнергии, выработав 4,8 млрд кВт*ч, а в 2019 году выработала 23,8 млрд кВт*ч, выполнив госзадание по выработке на 105 %. АЭС более чем на 80 % обеспечивает энергопотребление трех областей с населением 3,4 млн человек. #КурскаяАЭС #КуАЭС #Росэнергоатом #LittleBig #Евровидение #Евровидение2020Опубликовано ROSENERGOATOM Понедельник, 16 марта 2020 г.
15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники Курской АЭС станцевали на атомном реакторе (видео)
Они приняли участие в танцевальном челлендже, который запустила группа Little Big.