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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотрудники Курской АЭС станцевали на атомном реакторе (видео)

Они приняли участие в танцевальном челлендже, который запустила группа Little Big.

Новость
Танцора из клипа Little Big превратили в мем (фото)

В середине марта стало известно, что от России на музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году поедет популярная группа Little Big. Музыканты ранее представили не только конкурсную песню под названием Uno, но и видеоклип на нее.

По сложившейся традиции, после релиза видео музыканты объявили о начале танцевального флешмоба #unovisionchallenge, в котором предложили всем желающим повторить движения из клипа.

За считанные дни в соцсетях появилось более двух тысяч роликов. Присоединиться к челленджу неожиданно решили и сотрудники Курской АЭС. Они станцевали под песню Uno на крышке работающего атомного реактора. Ролик со своей версией танца они опубликовали в соцсетях.

#Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК Курской АЭС

Курская АЭС поддержала #unovisionchallenge группы Little BIG, отправляющейся на Евровидение. #Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК – такого вы точно не видели! А вообще, на Курской АЭС не только танцуют, но и вырабатывают электроэнергию – и этим, пожалуй, занимаются чаще, чем танцами. За два месяца 2020 года Курская АЭС на 109 % выполнила государственное задание по выработке электроэнергии, выработав 4,8 млрд кВт*ч, а в 2019 году выработала 23,8 млрд кВт*ч, выполнив госзадание по выработке на 105 %. АЭС более чем на 80 % обеспечивает энергопотребление трех областей с населением 3,4 млн человек. #КурскаяАЭС #КуАЭС #Росэнергоатом #LittleBig #Евровидение #Евровидение2020

Опубликовано ROSENERGOATOM Понедельник, 16 марта 2020 г.

«#Unovision на “пятаке” атомного реактора РБМК — такого вы точно не видели!», — подписали видео работники АЭС.

Кстати, пример оказался заразительным, и вызов коллег приняли сотрудники Ленинградской атомной станции из Соснового Бора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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