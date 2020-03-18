Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка добавляет котов на известные картины (фото)

Потому что с котами все становится лучше.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Любительница животных из Флориды создала в Instagram аккаунт под названием Barbie LovesDisney. Там она публикует фото своих, а также спасенных уличных котиков. Но помимо этого, американка решила объединить свою страсть к хвостатым с любовью к классической живописи.

С помощью фотошопа женщина добавляет на знаменитые картины котов и котят (иногда всех сразу). И тем самым превращает классические полотна в милые и забавные жизненные зарисовки.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Евровидение» отменили из-за коронавируса
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Путин: главное в случае с голосованием — жизнь и здоровье людей
Коронавирус может привести к потере 25 миллионов рабочих мест
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
Курс доллара на бирже превысил 80 рублей
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 221
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Я - за Путина! 198
Природа против глобализации 163
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как мама двоих детей живет на карантине без денег Личный опыт мамы в условиях самоизоляции и экономического кризиса
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь