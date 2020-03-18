19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка добавляет котов на известные картины (фото)
Потому что с котами все становится лучше.
Любительница животных из Флориды создала в Instagram аккаунт под названием Barbie LovesDisney. Там она публикует фото своих, а также спасенных уличных котиков. Но помимо этого, американка решила объединить свою страсть к хвостатым с любовью к классической живописи.
С помощью фотошопа женщина добавляет на знаменитые картины котов и котят (иногда всех сразу). И тем самым превращает классические полотна в милые и забавные жизненные зарисовки.
Екатерина Гура