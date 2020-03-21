В Китае обнаружили загадочное захоронение с ослами

Жившую в IX веке нашей эры китайскую дворянку похоронили вместе с ослами, обнаружили археологи из Академии археологии в Шэньси.
Ослы в Китае традиционно использовались как вьючные животные на торговых путях, а также в сельском хозяйстве. Почему аристократку Цуй Ши похоронили вместе с ослами, для ученых остается загадкой. Могила 878 года — единственный известный ученым пример подобной практики, говорится в исследовании, опубликованном в Antiquity.
Но археологи обнаружили подсказку, которая может пролить свет на загадочное захоронение. Некоторые китайские тексты упоминают использование ослов для игры в поло.
Эта игра возникла в Персии и была хорошо известна уже в середине ІІІ века нашей эры. Она быстро распространилась в Китае, где стала особенно популярной во времена династии Тан (618−907 годы).
Игра была не совсем безопасной, поэтому люди пожилого возраста и некоторые женщины играли в поло верхом на ослах вместо лошадей.
Гробница с ослами была обнаружена археологами еще в 2012 году. К этому времени она уже была разграблена. Ученые обнаружили останки трех ослов вперемешку с костями крупного рогатого скота. Как показало радиоуглеродное датирование, всех животных похоронили одновременно с Цуй Ши.
Компьютерная томография костей показала, в каких местах они были изношены. Характер износа не соответствовал медленному, размеренному образу жизни вьючных животных. Скорее всего, ослы тащили повозки или вращали жернова.
Но животные были небольшого роста для такой тяжелой работы. Ученые предположили, что поло с его большой активностью, резкими ускорениями и поворотами — самое подходящее объяснение.
Император Си-цзун, во времена которого жила женщина, а также вся ее семья были страстными игроками в поло. Ослов, скорее всего, принесли в жертву, чтобы Цуй Ши могла играть в поло и в загробной жизни.