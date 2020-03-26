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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В небе над Серпуховом появилась необычная надпись

Это напоминание о том, как важно оставаться дома.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03

Жители подмосковного Серпухова заметили в небе надпись «Береги себя — оставайся дома».

Таким необычным способом местный пилот решил напомнить жителям родного города о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19. Ниже он продублировал надпись на английском языке.

Ранее похожие небесные послания появлялись над Австрией и Австралией. Пилоты призывали сограждан оставаться дома и мыть руки.

По последним данным число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и составляет 840 человек.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 26.03
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