В небе над Серпуховом появилась необычная надпись

Жители подмосковного Серпухова заметили в небе надпись «Береги себя — оставайся дома».
Таким необычным способом местный пилот решил напомнить жителям родного города о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19. Ниже он продублировал надпись на английском языке.
Ранее похожие небесные послания появлялись над Австрией и Австралией. Пилоты призывали сограждан оставаться дома и мыть руки.
По последним данным число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и составляет 840 человек.
Анна Лысенко