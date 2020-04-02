13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
Международный фотоконкурс организован термальным курортом
В столице канадского штата Юкон Уайтхорсе состоялся ежегодный весенний фотоконкурс Hair Freezing Contest, организованный термальным курортом Takhini Hot Springs.
Во время проведения конкурса температура воздуха на улице составляет от -20 до -30 градусов по Цельсию, в то время как температура воды в горячем источнике — около +40 градусов.
Благодаря таким перепадам температур у отдыхающих в открытых термальных бассейнах мгновенно замерзают и покрываются инеем волосы. Именно в этом состоянии и нужно было фотографироваться для конкурса. Многие участники подходят к созданию своего стиля креативно и замораживают волосы в причудливых прическах и странных формах.
В этом году на участие в конкурсе поступило 288 заявки. Пять из них стали победителями в следующих категориях: «Лучший мужской портрет», «Лучший женский портрет», «Лучший групповой портрет», «Самый креативный портрет» и «Приз зрительских симпатий».
Все победители получили денежные призы в размере 2 тысяч долларов, а также бесплатное однократное посещение бассейна и бонусы для участия в следующем конкурсе, который состоится осенью 2020 года.
Екатерина Гура