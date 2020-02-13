07:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
Обладатель титула «Фотограф года 2020» будет объявлен на церемонии 16 апреля в Лондоне.
Российский фотограф Мария Кокунова попала в список финалистов профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2020 от Всемирной организации фотографии.
Работу Кокуновой рассматривали в категории «Открытие». В своем цикле «Пещера» она использует символизм и аллегорию для исследования психической травмы.
Профессиональный конкурс Sony World Photography Awards 2020 проводится уже тринадцатый год подряд. В нем награждаются авторы выдающихся серий работ «за техническое мастерство и свежий взгляд на актуальные темы».
На участие в десяти категориях профессионального конкурса было подано более 135 тысяч работ. Это самое большое количество заявок на сегодняшний день.
Обладатель титула «Фотограф года 2020» будет выбран среди победителей всех категорий профессионального конкурса и объявлен на церемонии награждения Sony World Photography Awards 2020, которая состоится 16 апреля в Лондоне.
Анна Лысенко