12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянин стал автором лучшего фотопейзажа года
Он обошел 840 участников со всего мира.
Россиянин Олег Ершов победил в престижном фотоконкурсе пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year 2019.
На втором и третьем местах оказались представители Китая и Канады Янг Гуань и Блейк Рэндалл, сообщает официальный сайт конкурса.
Победитель получит награду в размере 10 тысяч долларов, а лучшие конкурсные работы будут изданы отдельной книгой.
Всего в конкурсе рассматривали 3403 работы от 840 участников со всего мира.
Анна Лысенко