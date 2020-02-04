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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянин стал автором лучшего фотопейзажа года

Он обошел 840 участников со всего мира.

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Россиянин Олег Ершов победил в престижном фотоконкурсе пейзажной фотографии International Landscape Photographer of the Year 2019.

На втором и третьем местах оказались представители Китая и Канады Янг Гуань и Блейк Рэндалл, сообщает официальный сайт конкурса.

Победитель получит награду в размере 10 тысяч долларов, а лучшие конкурсные работы будут изданы отдельной книгой.

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Всего в конкурсе рассматривали 3403 работы от 840 участников со всего мира.

Анна Лысенко

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