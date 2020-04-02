Продление режима самоизоляции в Москве: главная информация

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Все жители Москвы должны соблюдать режим самоизоляции
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- необходимости вынести бытовой мусор.
Москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим
Тем, кто соблюдал домашний режим с 26 марта, уже была выплачена часть материальной помощи.
Вторая часть в размере 2000 рублей будет выплачена сразу после 14 апреля — ждать этих денег до начала мая не придется.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи пожилые и хронически больные москвичи могут позвонить по телефону горячей линии +7 495 870−45−09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.
Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию
Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Как будет работать транспорт
Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного транспорта не предусмотрено.
Как отмечалось ранее, домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь лишь о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины.
Что касается срока действия неиспользованных проездных и льготных билетов на общественный транспорт, то он будет продлен после 1 мая, если в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок.
Что будет закрыто
Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.
Кроме того, до 1 мая запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха, которые уже были закрыты ранее.
Кто продолжит работать
- медицинские организации и аптеки;
- продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости;
- банки;
- организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы;
- организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса;
- а также непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других.
Кроме того, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена моим указом. Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто:
- работает непосредственно на рабочих местах;
- трудится в дистанционном режиме;
- временно не работает с сохранением зарплаты.
Как будут работать школы и вузы
Школы и колледжи будут работают с учащимися в дистанционном режиме с применением электронных систем.
Что касается университетского образования, Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно.
Будет ли введена пропускная система
Опыт первой нерабочей недели показал, что пока нет необходимости вводить пропускную систему передвижения по городу. Большинство москвичей добросовестно выполняют требование оставаться дома.
Поэтому, как уточнил Собянин, пропускной режим передвижения по городу пока не вводится.
Какие наказания грозят за несоблюдение правил
2 апреля Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции:
- 4 тыс. руб. за первое нарушение;
- 5 тыс. руб. за повторное нарушение или с использованием транспортного средства.
Также утверждены штрафы за отказ от приостановки деятельности различных объектов и за отказ от приостановки проведения мероприятий:
- 30−40 тыс. руб. для должностных лиц;
- 40−50 тыс. при повторном нарушении для должностных лиц;
- 200−300 тыс. руб. для юридических лиц;
- 300−500 тыс. при повторном нарушении для юридических лиц.
Кроме того, уточняется, что со 2 апреля соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, так как это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан.