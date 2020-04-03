Бузова объединила российских звезд в «домашнем» клипе (видео)

Певица и телеведущая Ольга Бузова сняла «домашнюю» версию клипа на песню «Давай останемся дома».
В ролике Бузова и Давид Манукян показывают, что самоизоляция в условиях карантина может быть очень даже приятной, ведь не нужно никуда спешить, можно целый день оставаться в пижаме, с наслаждением заниматься домашними делами и больше времени проводить с любимыми людьми.
В клипе появляются также Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов, Анна Бузова, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Влад Бумага, Александр Ревва, Андрей Гайдулян и многие другие знаменитости со своими половинками.
Ранее группа Little Big представила «карантинную» версию одной из своих песен, а «Музыкальная студия Александра Гудкова» и «Вечерний Ургант» в клипе «Самоизоляция» призвали россиян оставаться дома и соблюдать правила карантина.
Анна Лысенко