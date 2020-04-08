16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шварценеггер показал, как делать зарядку на карантине (видео)
Он призвал оставаться в форме.
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Он призвал оставаться в форме.
Кинозвезда и
«Оставайтесь дома, оставайтесь в форме. Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать нашу физическую форму», — написал он.
Это не первый случай, когда Железный Арни обращается к подписчикам на карантине. Ранее Шварценеггер показал своей собаке Черри, как правильно мыть руки.
Анна Лысенко