Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
28Полдень в пустых городах
16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шварценеггер показал, как делать зарядку на карантине (видео)

Он призвал оставаться в форме.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 447 466 +84 101
Скончалось83 471 +7 051
Выздоровело308 215 +15 790
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04

Кинозвезда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подготовил специальный комплекс упражнений для тех, кто находится в самоизоляции.

«Оставайтесь дома, оставайтесь в форме. Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать нашу физическую форму», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый случай, когда Железный Арни обращается к подписчикам на карантине. Ранее Шварценеггер показал своей собаке Черри, как правильно мыть руки.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Коронавирус COVID-19
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России установят спецвыплату медикам, борющимся с COVID-19
Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Лещенко рассказал, как Малахов просил его нарушить карантин
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 333
Про без работы и без зарплаты 245
Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы своих регионов. 194
Глобальные экологические проблемы 146
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лолита попала в психбольницу
Коронавирус пришел за Винокуром
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Популярные темы на «Детях»
Болезнь сшитая по нашим меркам. 257
Что не так с родителями, у которых детки - аутята? 159
Про доброжелателей 151
Стоит ли бояться ? 144
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Новости партнеров
До Примадонны: кого любил в прошлом Максим Галкин
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь