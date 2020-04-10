13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник показал, что вместо масок могли бы использовать диснеевские принцессы
И изобразил, как сказочным героям живется на карантине.
С началом пандемии коронавируса самым дефицитным товаром в мире стали медицинские маски, которые мгновенно исчезли с прилавков магазинов и аптек. В таких условиях люди начали выкручиваться и сами шить такие необходимые средства защиты.
Аргентинский иллюстратор Дэйв Саламанка, специализирующийся на диснеевских героях, решил пофантазировать, чем бы могли заменить медицинские маски знаменитые сказочные принцессы.
Кстати, Саламанка также начал рисовать сказочную «карантинную» серию. В ней Малефисента выступает повелительницей туалетной бумаги, далматинцев выгуливает дрон, а
Екатерина Гура