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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показал, что вместо масок могли бы использовать диснеевские принцессы

И изобразил, как сказочным героям живется на карантине.

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С началом пандемии коронавируса самым дефицитным товаром в мире стали медицинские маски, которые мгновенно исчезли с прилавков магазинов и аптек. В таких условиях люди начали выкручиваться и сами шить такие необходимые средства защиты.

Аргентинский иллюстратор Дэйв Саламанка, специализирующийся на диснеевских героях, решил пофантазировать, чем бы могли заменить медицинские маски знаменитые сказочные принцессы.

В ход пошли узнаваемые предметы и аксессуары из их жизни. Ракушка, волшебная лампа, хрустальная туфелька и многие другие вещи отлично подошли.

Кстати, Саламанка также начал рисовать сказочную «карантинную» серию. В ней Малефисента выступает повелительницей туалетной бумаги, далматинцев выгуливает дрон, а фея-крестная перед балом обрызгивает Золушку антисептиком.

Екатерина Гура

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