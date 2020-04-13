Статую Христа в Рио-де-Жанейро «превратили» в доктора

На вершине горы Корковаду в
Во время молитвы на статую спроецировали изображение, которое превратило Иисуса в доктора со стетоскопом. Также на статуе появилось слово «спасибо» на разных языках.
Кроме того, на Христа было спроецировано и видео с бразильскими врачами, которые держат в руках листочки с надписью «Мы остаемся здесь ради вас, останьтесь дома ради нас». Эта фраза стала в марте международным врачебным флешмобом, в рамках которого медицинские работники по всему миру просили людей соблюдать самоизоляцию, пишет Ladbible.
Отметим, что это уже не первый случай, когда знаменитую статую
На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 1200 смертей.
Екатерина Гура