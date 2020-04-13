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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «превратили» в доктора

Так бразильцы выразили благодарность медикам и попросили людей оставаться дома

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 13.04
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фотографий

На вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро у подножия знаменитой статуи Христа-Искупителя прошла пасхальная служба, которая из-за пандемии коронавируса в этот раз была закрытой — на ней присутствовали лишь несколько человек из духовенства и ограниченное число представителей СМИ.

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Во время молитвы на статую спроецировали изображение, которое превратило Иисуса в доктора со стетоскопом. Также на статуе появилось слово «спасибо» на разных языках.

Кроме того, на Христа было спроецировано и видео с бразильскими врачами, которые держат в руках листочки с надписью «Мы остаемся здесь ради вас, останьтесь дома ради нас». Эта фраза стала в марте международным врачебным флешмобом, в рамках которого медицинские работники по всему миру просили людей соблюдать самоизоляцию, пишет Ladbible.

Отметим, что это уже не первый случай, когда знаменитую статую Христа-Искупителя используют для социального сообщения в связи с коронавирусом COVID-19. 18 марта на статую было спроецировано изображение флагов всех стран, которые пострадали от пандемии. Вместе с этим появилась надпись «Молитесь вместе», написанная на разных языках.

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На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 1200 смертей.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 13.04
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