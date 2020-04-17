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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес довел хозяина до истерики, «примерив» вставные зубы

Незабываемое зрелище.

Американец Бен Кэмпбелл из Мичигана заказал себе в магазине сувениров вставные зубы, чтобы подшутить над своими домашними, скучающими в самоизоляции. Но больше всего покупку оценил его пес Томас.

Йорк в буквальном смысле примерил зубы, заставив хозяина задыхаться от смеха. «Томас, что ты делаешь?» — пытался выговорить Бен.

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Ролик мгновенно стал вирусным в соцсетях. «Мне нравится, что у него зубки в стиле Тома Круза», — написал один из пользователей. «Я только что разбудил весь дом своим смехом», — прокомментировал один из подписчиков.

Анна Лысенко

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