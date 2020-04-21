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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как выглядел последний «потоп»

Он может повториться, предупреждают они.

Источник: Reuters

Таяние евразийского ледяного покрова 14 тысяч лет назад подняло глобальный уровень моря на 8 метров, установили норвежские ученые.

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Известно, что максимум последнего оледенения на планете начался 33 тысячи лет назад. Оледенение захватило большую часть Северной Америки, Скандинавский полуостров, север Европы и Восточно-Европейской равнины. Льдами были покрыты Альпы и Гималаи, южные оконечности Южной Америки и Австралии.

Затем быстрое потепление, которое длилось всего около 500 лет, заставило таять этот массивный ледяной покров. Это событие, известное науке как Meltwater pulse 1A, произошло 13,5−14,7 тысяч лет назад.

Анализируя керны, полученные во время бурения в Норвежском море, ученые установили, что таяние ледникового покрова Евразии совпало с резкими колебаниями температуры в отдельных регионах. Например, атмосфера над Гренландией нагрелась до 14 градусов Цельсия всего за несколько десятилетий, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

Ученые считают, что именно это резкое региональное потепление и спровоцировало таяние всего ледяного покрова.
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Во время глобальных потеплений Земля нагревается повсюду, но отдельные ее участки, например Северный и Южный полюс, нагреваются гораздо быстрее. Проходя «точку невозврата», они провоцируют глобальные изменения.

Евразийский ледяной покров растаял за несколько столетий, ежегодно добавляя к уровню моря более четырех сантиметров. В сумме это составило до 7,9 метра.

Исследователи опасаются, что этот сценарий прошлого повторится, ведь ледяные щиты в Гренландии и Западной Антарктиде продолжают таять с рекордной скоростью. Даже если глобальное потепление замедлится, «точки невозврата» уже могут быть пройдены.

Анна Лысенко

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