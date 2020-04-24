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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает серые стены и заборы в объемные картины (фото)

Гигантские и очень реалистичные произведения искусства.

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8
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8
фотографий

33-летний уличный художник Том Брагадо Бланко из Марселя, работающий под псевдонимом Braga last1, прославился благодаря своим трехмерным граффити и муралам, которые он создает не только во Франции, но и по всему миру.

Одна из последних работ художника — гигантский и очень реалистичный кот породы сфинкс, которого он нарисовал на старой цистерне во французской коммуне Ле-Пен-Мирабо.

Braga last1 — профессиональный художник с образованием, он часто участвует в международных конкурсах, а в Instagram за ним следят более 16 тысяч человек.

Екатерина Гура

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