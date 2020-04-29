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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанцы на карантине выучили песню Цоя (видео)

Неунывающая компания испанцев разучила на карантине песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Друзья и родственники записали свои исполнения на видео, а затем смонтировали в жизнерадостный и вдохновляющий ролик.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 29.04
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Идея флешмоба принадлежит жительнице Барселоны по имени Нурия, которая изучает русский язык.

«Привет, друзья! Я решила, что во время карантина было бы хорошей идеей научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Как раз у нас много свободного времени! Чтобы петь и танцевать все вместе (даже когда мы не вместе), стараться петь по-русски и не думать о карантине или кризисе, и просто хорошо провести время в этой необычной ситуации», — написала она под видео.

«В итоге это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца! Имейте в виду, что мы не русские, мы не говорим по-русски и мы не поём профессионально, это просто маленькое видео, чтобы поделиться друг с другом любовью и дружбой!» — добавила она.

Девушка также разместила видео «тренировок» исполнения, которые оказались не менее забавными.

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Анна Лысенко

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