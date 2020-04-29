Испанцы на карантине выучили песню Цоя (видео)

Идея флешмоба принадлежит жительнице Барселоны по имени Нурия, которая изучает русский язык.
«Привет, друзья! Я решила, что во время карантина было бы хорошей идеей научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Как раз у нас много свободного времени! Чтобы петь и танцевать все вместе (даже когда мы не вместе), стараться петь
«В итоге это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца! Имейте в виду, что мы не русские, мы не говорим
Девушка также разместила видео «тренировок» исполнения, которые оказались не менее забавными.
Анна Лысенко