16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как россияне отметили 1 мая в самоизоляции: фото из соцсетей
Шашлыки никто не отменял.
Режим самоизоляции не помешал россиянам отметить Праздник весны и труда.
Больше всего повезло владельцам частных домов и дач. Они традиционно жарили шашлыки и накрывали столы у себя во дворе.
Жителям квартир пришлось посложнее. Но даже здесь россияне изловчились и устроили праздник на балконах.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 431 человек. Ранее ученые рассчитали пики эпидемии COVID-19 для федеральных округов. В Роспотребнадзоре сообщили, что снятие ограничений
Анна Лысенко