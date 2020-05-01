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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как россияне отметили 1 мая в самоизоляции: фото из соцсетей

Шашлыки никто не отменял.

Режим самоизоляции не помешал россиянам отметить Праздник весны и труда.

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Больше всего повезло владельцам частных домов и дач. Они традиционно жарили шашлыки и накрывали столы у себя во дворе. Кто-то посвятил день работе на огороде. А самые отважные даже открыли купальный сезон.

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Жителям квартир пришлось посложнее. Но даже здесь россияне изловчились и устроили праздник на балконах.

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По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 431 человек. Ранее ученые рассчитали пики эпидемии COVID-19 для федеральных округов. В Роспотребнадзоре сообщили, что снятие ограничений из-за COVID-19 начнется с разрешения занятий спортом на свежем воздухе и прогулок небольшими группами.

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Анна Лысенко

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