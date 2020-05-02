10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хабенский избавился от бороды перед камерой (видео)
И попутно превратился в Джона Траволту, Михаила Боярского и Чарли Чаплина.
В самоизоляции, когда барбершопы и парикмахерские закрыты, многие мечтают привести свои волосы или бороду в порядок.
Актер Константин Хабенский показал, что он и сам может вполне справиться с этой задачей. И даже продемонстрировал на камеру в программе «Вечерний Ургант».
Правда, прежде чем стать гладко выбритым, актеру пришлось ненадолго «превратиться» в Джона Траволту, Михаила Боярского и Чарли Чаплина.
Ранее знаменитости и жители Чечни подхватили челлендж от Рамзана Кадырова и побрились налысо, чтобы не страдать
Анна Лысенко