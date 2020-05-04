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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, куда девается пластик из океанов

Ежегодно в океаны попадает больше 10 миллионов тонн пластиковых отходов. Мы видим только 1% от этого мусора, который плавает на поверхности воды. Что происходит с остальными 99%, до конца не изучено.

Источник: AP 2020
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Часть пластика дробится на мельчайшие кусочки размером менее 5 мм, известные как микропластик.

Новое исследование британских океанологов в Тирренском море у западного побережья Италии показало, что мощные глубоководные течения подхватывают эти частички и накапливают их на морском дне в поразительном количестве. Больше всего микропластика накапливается в глубоководных каньонах.

В слое толщиной 5 сантиметров и площадью 1 квадратный метр ученые обнаружили до 1,9 млн кусочков микропластика. Это самый высокий показатель из зарегистрированных, говорится в исследовании, опубликованном в Science.

Анна Лысенко

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