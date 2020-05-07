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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «женской» деревне в Польше впервые за 12 лет родился мальчик

Родители малыша стали местными героями.

Небольшая деревня Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши прославилась несколько лет назад благодаря польским ученым и журналистам. Дело в том, что в деревне уже 12 лет подряд рождаются исключительно девочки.

По словам местного старосты Раймунда Фришко, проблема рождения наследников мужского пола была в этом месте и десятилетия назад, а потому ученые заинтересовались этим феноменом.

Но все изменилось в начале мая 2020-го, когда в семье местных жителей Гжегожа и Анны Милек родился долгожданный мальчик, которого назвали Бартеком. Для родителей малыш стал уже вторым ребенком, они также воспитывают 9-летнюю дочь Лену Алисю.

Puk puk , jestem ?? Bartosz urodzony 2maja2020r. Godz 17:04 Mój Książę w czasach ?. Gdyby nie 12 godzinne skurcze...

Опубликовано Esperansa Воскресенье, 3 мая 2020 г.

rodzinka w komplecie.

Опубликовано Anna Miłek Понедельник, 20 мая 2013 г.

Правда у мамы «первого парня на деревне» были серьезные проблемы со здоровьем, а сами роды прошли очень тяжело. К счастью, все закончилось благополучно, и мама с сыном чувствуют себя хорошо, но все еще остаются в больнице под присмотром медиков, пишет Daily Mail.

Рождение первого мальчика в деревне стало большим событием для всех, а семья Милек стали местными знаменитостями. Староста Раймунд Фришко пообещал родителям малыша награду и большое торжество, которое, впрочем, состоится сразу лишь после того, как в стране снимут ограничительные меры из-за коронавируса.

Екатерина Гура

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