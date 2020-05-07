17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь в Италии попытался забраться в квартиру через балкон
Мохнатого преступника отпугнули соседи.
27-летний житель итальянской коммуны Каллиано Лука Теззеле 5 мая около 10 часов вечера обнаружил неожиданного гостя практически у себя в квартире. Когда молодой человек подошел к окну посмотреть, что за странный шум раздается с его балкона, то лицом к лицу столкнулся с диким медведем.
Хищник вел себя дерзко: он разбил окно и попытался прорваться внутрь квартиры. Но крики соседей, заметивших его на балконе второго этажа, его отпугнули. Медведь спустился с балкона на улицу и убежал в неизвестном направлении. Жители дома сняли этот момент на видео, пишет Caters News.
Екатерина Гура