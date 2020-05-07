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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь в Италии попытался забраться в квартиру через балкон

Мохнатого преступника отпугнули соседи.

Из-за отсутствия людей на улицах городов в Италии свободно себя почувствовали не только утки и горные козлы, но и куда более опасные животные.

27-летний житель итальянской коммуны Каллиано Лука Теззеле 5 мая около 10 часов вечера обнаружил неожиданного гостя практически у себя в квартире. Когда молодой человек подошел к окну посмотреть, что за странный шум раздается с его балкона, то лицом к лицу столкнулся с диким медведем.

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Хищник вел себя дерзко: он разбил окно и попытался прорваться внутрь квартиры. Но крики соседей, заметивших его на балконе второго этажа, его отпугнули. Медведь спустился с балкона на улицу и убежал в неизвестном направлении. Жители дома сняли этот момент на видео, пишет Caters News.

Екатерина Гура

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