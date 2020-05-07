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20:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новосибирске ветеранам спели военные песни с автовышки

Волонтеры придумали, как сделать праздник безопасным

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В связи с пандемией коронавируса россиянам рекомендовано без особой надобности не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Накануне Дня Победы новосибирские волонтеры придумали необычный способ поздравить ветеранов лично и при этом соблюсти все необходимые меры безопасности.

Актеры, переодетые в советских солдат, поднялись к окнам и балконам ветеранов на автовышке. Они сыграли для них на баяне и исполнили военные песни.

Ветераны слушали живой персональный концерт со слезами на глазах, но некоторые все-таки не выдерживали и спускались во двор. Всего в Новосибирске таким образом поздравили 37 ветеранов. Им также вручили поздравительные открытки и небольшие праздничные наборы, передает НГС.

Екатерина Гура

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