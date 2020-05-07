В Новосибирске ветеранам спели военные песни с автовышки

В связи с пандемией коронавируса россиянам рекомендовано без особой надобности не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в зоне риска.
Накануне Дня Победы новосибирские волонтеры придумали необычный способ поздравить ветеранов лично и при этом соблюсти все необходимые меры безопасности.
Актеры, переодетые в советских солдат, поднялись к окнам и балконам ветеранов на автовышке. Они сыграли для них на баяне и исполнили военные песни.
Ветераны слушали живой персональный концерт со слезами на глазах, но некоторые
Екатерина Гура