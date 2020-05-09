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09:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки этой весны со всего мира

В списке финалистов есть два российских фотографа

49
фотографий
49
фотографий
49
фотографий

Определены финалисты и победитель конкурса #Spring2020 от Agora. Профессионалы и фотолюбители со всего мира прислали на конкурс 14 596 фотографий, из которых путем голосования были выбраны 49 финалистов.

В этом списке оказались и два российских фотографа: Кейт Омели из Подмосковья со снимком «Весна приносит улыбки и счастье» и Настя «Nayagrig» из Санкт-Петербурга с фотографией «Юная, солнечная, нежная: это все о весне».

Победителем международного конкурса #Spring2020 стал фотограф Тран Куанг Куй из Вьетнама с фотографией «Сезон водяных лилий». Он получил денежный приз в размере 1 тысячи долларов.

Екатерина Гура

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