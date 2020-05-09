09:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки этой весны со всего мира
В списке финалистов есть два российских фотографа
Определены финалисты и победитель конкурса #Spring2020 от Agora. Профессионалы и фотолюбители со всего мира прислали на конкурс 14 596 фотографий, из которых путем голосования были выбраны 49 финалистов.
В этом списке оказались и два российских фотографа: Кейт Омели из Подмосковья со снимком «Весна приносит улыбки и счастье» и Настя «Nayagrig» из
Победителем международного конкурса #Spring2020 стал фотограф Тран Куанг Куй из Вьетнама с фотографией «Сезон водяных лилий». Он получил денежный приз в размере 1 тысячи долларов.
Екатерина Гура