На смену динозаврам пришли «саблезубые анчоусы»

Массовое вымирание в конце мелового периода привело к исчезновению около 75% всех видов на Земле. Это создало вакантные ниши в экосистемах для появления новых существ.
Исследователи из Мичиганского университета (США) описали недавно обнаруженные виды доисторических рыб и пришли к выводу, что одну из этих ниш на какое-то время заняли «саблезубые анчоусы».
Эти рыбы, названные Monosmilus chureloides, достигали в длину около метра, что в 10 раз больше размера современных анчоусов.
Они обладали рядом острых зубов на нижней челюсти, тогда как на верхней красовался один гигантский клык. Его длина составляла примерно 30% длины черепа. Такие челюсти ученые назвали уникальными.
Самым старым окаменелостям «саблезубых анчоусов» 54 млн лет, а самым «свежим» — 45 млн. Это означает, что необычные рыбы существовали сравнительно недолго, говорится в исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science.
Они появились примерно в то же время, что и предки тунца, барракуды и скумбрии. Но если эти виды дожили до наших дней, «саблезубые анчоусы» оказались «неудачным эволюционным экспериментом».
Скорее всего, Monosmilus chureloides исчезли, не выдержав конкуренции с другими хищниками. Свою роль могло сыграть и изменение климата около 40 млн лет назад.