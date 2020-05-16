21:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 16 мая
В России минимальный прирост случаев COVID, по фактам невыплат медикам начались проверки, а некоторые европейские страны готовы вскоре начать пускать отдыхающих.
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 9 200. Это самый низкий показатель с 1 мая. Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%.
В общей сложности в стране зафиксировано 272 043 случая. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом возросло до 63 166.
После снятия карантина части населения потребуется помощь психологов, считает доктор медицинских наук Юрий Бубеев. По его словам, самоизоляция, особенно принудительная, является сильным стрессом. Пережившие его люди могут испытывать страх выйти из дома в общественные места.
Главный врач краевого онкологического диспансера в Чите ввел карантин
Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае,
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объеме предоставили медикам апрельские выплаты, полагающиеся за борьбу с коронавирусом. По словам главы государства, они «развели бюрократическую канитель».
Этот показатель стал минимальным для страны с середины марта. Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств
Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов, сухариков и других снеков крайне высока при условии, что до нее дотрагивались другие люди, заявили в МЧС. Специалисты напомнили, что вирус передается не только
После месяцев карантина некоторые государства начинают снимать ограничения и готовиться к открытию границ. Черногория, Турция, Греция, Кипр, Грузия и некоторые другие страны могут начать принимать туристов уже с июля.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса жители США стали чаще покупать бункеры. Только в коммуне xPoint на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте покупают в среднем по бункеру в день. Одно такое жилище «на случай апокалипсиса» стоит около 35 тысяч долларов.
Матч дортмундской «Боруссии» и «Шальке» завершился со счетом 4:0 в пользу «Боруссии», а автором первого «послекоронавирусного» гола стал открывший счет форвард дортмундцев Эрлин Холанн.