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21:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 16 мая

В России минимальный прирост случаев COVID, по фактам невыплат медикам начались проверки, а некоторые европейские страны готовы вскоре начать пускать отдыхающих.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 596 304+87 869
Скончалось309 685+4 290
Выздоровело1 664 232+42 743
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Источник: AFP 2020
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В России минимальный прирост новых случаев COVID с 1 мая

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 9 200. Это самый низкий показатель с 1 мая. Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%.

В общей сложности в стране зафиксировано 272 043 случая. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом возросло до 63 166.

Врач считает, что выход из самоизоляции приведет к фобиям

После снятия карантина части населения потребуется помощь психологов, считает доктор медицинских наук Юрий Бубеев. По его словам, самоизоляция, особенно принудительная, является сильным стрессом. Пережившие его люди могут испытывать страх выйти из дома в общественные места.

Итальянская скрипачка Фиамма Флавия Паолуччи играет для врачей и медсестер в больнице Tor Vergata в Риме | Источник: AFP 2020

Как коронавирус изменит облик больших городов

Нью-Йорк, Париж, Милан и Вильнюс одними из первых отвечают на вызовы нового времени. В Милане пытаются исправить ошибки в распределении городского пространства, в Нью-Йорке расширяют пешеходные зоны, в Париже срочно рисуют велосипедные дорожки, и это лишь начало кардинального изменения облика больших городов.

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Онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

Главный врач краевого онкологического диспансера в Чите ввел карантин из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией у 66 пациентов. Все заболевшие были направлены в моностационар первой городской больницы.

СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам

Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объеме предоставили медикам апрельские выплаты, полагающиеся за борьбу с коронавирусом. По словам главы государства, они «развели бюрократическую канитель».

Дезинфекторы в соборе Святого Петра в Ватикане | Источник: AFP 2020

В Испании за сутки от коронавируса умерли 102 человека

Этот показатель стал минимальным для страны с середины марта. Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. Антирекорд по смертности здесь был зарегистрирован 1 апреля — тогда за 24 часа умерли 950 пациентов.

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Россиян предупредили о риске заражения COVID-19 через упаковки

Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов, сухариков и других снеков крайне высока при условии, что до нее дотрагивались другие люди, заявили в МЧС. Специалисты напомнили, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

Отпуск после COVID-19

После месяцев карантина некоторые государства начинают снимать ограничения и готовиться к открытию границ. Черногория, Турция, Греция, Кипр, Грузия и некоторые другие страны могут начать принимать туристов уже с июля.

На рынке бункеров в США произошел бум

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса жители США стали чаще покупать бункеры. Только в коммуне xPoint на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте покупают в среднем по бункеру в день. Одно такое жилище «на случай апокалипсиса» стоит около 35 тысяч долларов.

Подружки позируют рядом со скульптурой "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке | Источник: AFP 2020

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после снятия карантина

Матч дортмундской «Боруссии» и «Шальке» завершился со счетом 4:0 в пользу «Боруссии», а автором первого «послекоронавирусного» гола стал открывший счет форвард дортмундцев Эрлин Холанн.

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Источник:©Аргументы и факты
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