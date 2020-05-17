Коронавирус COVID-19: главные события 17 мая

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19
Рост распространения коронавируса в РФ на сегодняшний день остановлен, стабилизация отмечается по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
День ко дню прироста уже практически нет.
Анна Поповаглава Роспотребнадзора
В России за сутки выявили 9709 случаев COVID-19
Общее количество случаев достигло 281 750. Больше всего новых случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Умерли за последние сутки 94 человека, общее число погибших достигло 2631. Выздоровело 4207 человек, за все время — 67 373.
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Уровень летальности от вируса в стране в 7,5 раз ниже общего мирового, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с его распространением наладится летом.
Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса
В первую очередь COVID-19 воздействует на иммунитет, ослабляя его. После этого пациент впадает в иммунодепрессию, сообщил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.
При коронавирусе происходит поражение практически всех этажей дыхательной системы, также вирусом охватываются слизистая носа, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахея, бронхи и легкие.
Надпись "Thank You" ("Спасибо"), Англия | Источник: AFP 2020
Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей
Вопрос о сроках возобновления международного туризма по-прежнему остается открытым. Тем не менее востребованные у туристов страны уже ведут системную подготовительную работу и меняют условия приема туристов.
При этом отельеры не исключают, что новые требования сертификации отелей приведут к увеличению издержек и росту цен.
Ведущий эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя
Власти китайского города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания, заявил китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань.
Именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет.
Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике
В этом году не будет проводиться единый государственный экзамен по математике базового уровня. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что сдача ЕГЭ может начаться с 19 июня, однако эта дата предварительная.
Все российские вузы проведут экзамены дистанционно
Однако в регионах, где позволит эпидситуация, экзамены могут пройти в традиционной форме.
Также Минобрнауки допускает выделение дополнительных бюджетных мест в вузах в 2020 году. Что касается платных мест, большинство вузов поддерживают идею не повышать стоимость обучения.
Стамбул, Турция | Источник: AFP 2020
Коронавирус до неузнаваемости изменит жизнь людей
Глобальная пандемия коронавируса стремительно меняет экономику, поведенческие и социальные практики. Еще до ее окончания мы чувствуем, какое влияние коронавирус оказал на мир. Это влияние сохранится и после того, как опасность заражения отступит, и продолжит менять нашу жизнь.
Мы видим два условных типа: тех людей, которые пребывают в некотором страдании, в депрессии, не понимают, что им делать, чем себя занять, и тех людей, которые в этих условиях обнаруживают для себя замечательный ресурс.
Родион Бельковичфилософ, руководитель Центра республиканских исследований
Стюардесса рассказала способ очистки помещения во время пандемии
Сотрудница авиакомпании записала 15-минутное видео с подробными инструкциями. На ролике девушка в респираторной маске и черных защитных перчатках демонстрирует способ правильной дезинфекции отельного номера. Сперва она обрызгала антисептиком свою обувь, сумку и чемодан, а затем убрала ботинки в специальный мешок для одежды.
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